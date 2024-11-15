第2次石破内閣の発足に伴い、新たに副大臣と政務官が発表された。同人事は大きな議論を呼んでいるようで……。「第1次石破内閣では、発足直後に総選挙が決まり副大臣と政務官は岸田内閣時から留任しました。つまり、異例の“居ぬき内閣”だったわけです。今回は総選挙で落選した閣僚の交代と、副大臣以下の人事が焦点でした。特に注目を集めたのは、2人の政務官ですね。参議院議員の生稲晃子議員と衆議院議員の今井絵理子議員