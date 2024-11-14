登録者448万人の人気2人組YouTuber「スカイピース」の☆イニ☆（じん）さんが2024年11月11日、YouTuber・ヒカルさんの公式チャンネルに公開された動画に出演し、自身の収入事情について語った。ヒカルたちの売上予想に対し「マジでそんなにない」「大炎上で活動休止中の超有名人が泊まりにきました」と題した動画で☆イニ☆さんは、4日に相方のテオさんが「精神的に活動を続けるのが困難な状況」との理由から活動休止を発表したこ