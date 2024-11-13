特別展『チ。 ー地球の運動についてー 地球（いわ）が動く』が2025年3月14日（金）〜6月1日（日）に東京江東区青海の日本科学未来館で開催される。『チ。 ー地球の運動についてー』は、2020年9月〜2022年4月に小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』で連載された魚豊（うおと）の漫画。15世紀のヨーロッパ某国を舞台に、「地動説」を命懸けで探求する人々を描いたフィクションだ。第26回手塚治虫文化賞のマンガ大賞ほか、数々の賞