調理や提供工程のロボット化、フードデリバリーサービスの台頭など、ここ数年で外食産業を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。【写真】牛丼太郎の「牛」の字をガムテープで消して「丼太郎」としている看板。佐藤社長の優しそうな顔が印象的だしかし、そんな流れに逆らうように、職人の手でつくる温かい味と、地域密着にこだわる牛丼店がある。文京区茗荷谷にある『丼太郎』では、従業員4人で店を切り盛りし、牛丼並盛を