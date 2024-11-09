シント・トロイデンのフェリス・マズー監督が、負傷交代した日本代表DF谷口彰悟の状態について語った。8日、ベルギーメディア『Het Belang van Limburg』が伝えた。谷口は8日に行われたジュピラー・プロ・リーグ第14節メヘレン戦に先発出場したものの、11分に相手との接触がなかったところで左足を痛めて負傷交代。スタッフに両肩を担がれながらピッチを去っていた。2−1で勝利したメヘレン戦後、マズー監督は谷口の状態に言