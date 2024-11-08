週刊文春にマネージャーへのパワハラ疑惑を報じられた女優の橋本環奈SNSなどでは炎上騒動となったが、ライターの冨士海ネコ氏が、「彼女は干されない」と思う理由とは――。＊＊＊【写真を見る】「おむすび」出演中のみりちゃむ、母も「平成ギャルだった」「そっくり！」と話題に「昭和のスターっぽい」という言葉は褒め言葉なのか、けなし言葉なのか。豪放磊落（らいらく）で型破り。目を離せないカリスマ性がある人。そ