NAが基本のロードスターにターボモデルが存在した！マツダロードスター」といえばNA（自然吸気）エンジンを搭載するクルマです。NAエンジンならではの軽やかなレスポンスとフィーリングを、オープンエアで楽しめることこそ、ロードスター最大の魅力といえるでしょう。そんなロードスターに、かつてターボモデルが存在していました。一体どのようなクルマなのでしょうか。まさかのターボモデルあった！ 専用装備も