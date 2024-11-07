タッチで改札を通り抜ける「Suica（スイカ）」や「PASMO（パスモ）」などの交通系ICカード。全国の鉄道・バスなどの事業者間で相互利用が拡大しており、“どこでもタッチで乗車ができる”非常に便利な存在だ。しかし、実はその風潮に異変が起こっている。11月5日、Xでは、バスの運転席の後方に掲示された注意書きの写真が注目を集めた。2024年11月16日（土）から、全国共通交通系ICカードの利用ができなくなるとの内容で、《くまモ