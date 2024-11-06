バイセクシャル（両性愛者）であることを告白したガールズグループWASSUP出身のジエが、同性の恋人とのスキンシップを公開した。ジエは5日、自身のSNSに「My sweet girlfriend」というコメントと共に、1枚の写真を掲載した。写真には、バリ旅行中のジエと恋人がキスしている姿が収められている。2人はオールブラックのファッションで、ジエは手に花束を持っている。まるでウエディンググラビアのような雰囲気が視線を釘付けにする