全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が3日（日本時間4日）、ロッテの佐々木朗希投手（23）の去就問題について自身のXで投稿した。ロメロ記者は「千葉ロッテマリーンズからのオファーを辞退した。23歳のエースの状況は依然として不透明だ。MLBの球団と契約する可能性もあれば、マリーンズと交渉を続ける可能性もある」と伝えた。大リーグ公式サイトは1日に将来的に大リーグに挑戦する可能性がある選手として今