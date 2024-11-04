外国人観光客が増加してインバウンド特需で潤う一方で、彼らのマナー違反が問題視されている日本。だが、旅行先で迷惑行為をはたらいているのは、訪日外国人だけではなく、海外を訪れる日本人旅行者にも多いことはご存知だろうか。「日本はマナー大国」といわれるが、人気の海外旅行先であるタイに在住している日本人にその実情を聞いた。 【画像】タイの観光名所に設置された“日本語の”注意書き 「日本人はマナ&#