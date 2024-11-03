ワールドシリーズ（以下、WS）の全試合を独占生中継したフジテレビ。だが、ドジャースが世界一に輝いた10月30日（日本時間31日）の試合後の中継では、大谷翔平選手（30）へのインタビューが実施されず波紋を呼んでいた。さらにその余波は、現地でドジャースを取材していた元巨人で野球評論家の元木大介氏（52）にも及んでいるようだ。「フジの中継では、山本由伸選手（26）が元木さんのインタビューに笑顔で応じる場面が映し出され