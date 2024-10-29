Nintendo Switch専用ゲームソフト『ピクミン』のブランドムック『ピクミン真空断熱タンブラーBOOK ピクミンがいっぱいver．』（宝島社）が、11月6日（水）から、全国の「ファミリーマート」店舗などで発売される。【写真】12月下旬発売のデザイン違いもかわいい！ 「ピクミン真空断熱タンブラー」詳細■カップコーヒーがそのまま入る仕様今回発売される『ピクミン真空断熱タンブラーBOOK ピクミンがいっぱいver．』は、ピクミ