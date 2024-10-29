つい先日、Instagramで公開した「細眉」姿が話題になったばかりの俳優・伊藤英明。ワイルドな太眉が印象的だった伊藤が、突如公開した細眉姿には驚いたファンが多かったようで、フォロワーからは、《どうした眉毛》《誰かとおもた…眉毛って大事》などの声があがっていた。「伊藤さんは、ヤクザ同士の熾烈な構想を描いた任侠マンガ『ドンケツ』の実写化にともない、同作の主人公・通称ロケマサこと沢田政寿を演じることが発表さ