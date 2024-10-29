森永製菓サンリオキャラクターズパッケージに、「ポムポムプリン」とコラボレーションした「チョコボール＜プリン味＞」が期間限定で登場！定番のピーナッツ・キャラメル・いちごも「ポチャッコ」「クロミ」「ハローキティ」とコラボしたデザインで販売されています☆ 森永製菓「チョコボール＜プリン味＞」サンリオキャラクターズパッケージ  発売日：2024年11月5日（火）〜無くなり次第終了内容量：26g販売エリ