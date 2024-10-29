スターバックスのホリデーシーズンが今年もやってくる。新作「マカダミア ショコラ メリーラテ」が2024年11月5日（火）から期間限定で発売される。このドリンクは、ショコラの風味とマカダミアナッツの香りを合わせた濃厚な味わいが特徴で、冬の季節にぴったりな一杯だ。スターバックスサントリー食品インターナショナルが共同で展開するこのチルドカップは、毎年ホリデーシーズン限定商品として多くのファンに親しまれている。