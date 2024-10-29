先週24日のドラフト会議で、異例のハプニングがあった。6位指名のオリックスの順番で15分以上も中断した場面だ。【もっと読む】待遇はすでにメジャー級！佐々木麟太郎の《超強力サポート体制》とは？？？NPB関係者がテーブルに呼ばれ、オリックス関係者との話し合いが始まった。岸田新監督はうなずきながら話し合いを聞く中、途中から別のNPB関係者が議論に加わり、順番が回ってから15分以上が経過した後、ようやくスタッフが