声優の南條愛乃が、2023年12月に開催された10周年記念ライブ『南條愛乃 10th Anniversary Live -FUN! & Memories- supported by animelo』のライブ映像を収録したブルーレイを12月12日に発売する。 このBlu-rayの発売を記念したリリースイベントの開催が発表された。今回開催されるリリースイベントは東京開催のサイン会とトーク上映会、また大阪でのサイン会となる。また、11月と12月にはオン