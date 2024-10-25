マレーシア西部のペラ州で24日、日本人観光客を乗せた観光バスがトラックに衝突し日本人11人がケガをしました。マレーシアメディアによりますと、24日午後、マレーシアの西部ペラ州で観光バスがトラックに衝突しました。このバスに13人が乗っていて、そのうち日本人男性3人と女性8人あわせて11人が負傷したということです。いずれも観光客とみられています。けが人は病院に搬送されたということです。現地メディアの写真ではバスの