株式会社サンリオは、2024年10月31日(木)より、クロミ公式YouTubeチャンネルにて完全新作ショートアニメ「KUROMI’S PRETTY JOURNEY 〜はちゃめちゃ！マルチバース大脱出！〜」の配信を開始することを発表した。このアニメは、人気キャラクターであるクロミを主役にしたもので、Z世代を中心に高い人気を誇るクロミの魅力をさらに引き出す内容となっている。クロミは、サンリオキャラクターの人気投票企画「サンリオキ