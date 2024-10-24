きょう夕方、埼玉県三郷市で自転車に乗った小学生くらいの男の子がワンボックスカーにはねられ、意識不明の重体です。きょう午後4時40分ごろ、三郷市采女の交差点でワンボックスカーと自転車が出会い頭に衝突し、自転車の男の子がはねられました。男の子は小学生くらいで、病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。警察は、ワンボックスカーを運転していたさいたま市見沼区の会社員・根本将司容疑者（29）を過失運