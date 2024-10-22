藤本タツキ原作、押山清高監督のアニメ映画『ルックバック』が、2024年11月8日（金）よりPrime Videoで世界独占配信されることが発表された。興行収入は20億円を突破し、国内での動員も100万人を超え、世界各地でも絶賛公開中だ。さらに、Amazon MGMスタジオが初めて日本のアニメ製作委員会に参加した作品でもある。『ルックバック』は、「チェンソーマン」や「ファイアパンチ」などで知られる人気漫画家の藤本タツキ氏が2021年に