10月17日、俳優の西田敏行さんが東京・世田谷区の自宅で亡くなっているのが見つかった。76歳だった。西田さんは、映画『釣りバカ日誌』シリーズや大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK）など、数多くのドラマや映画で活躍。米倉涼子（49）主演の12年間にも及ぶ人気ドラマシリーズ『ドクターX』（テレビ朝日系）では病院の院長・蛭間重勝役を好演した。今月8日に都内で行われた、同シリーズの完結作である映画『劇場版ドクターX』（12月