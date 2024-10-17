内田有紀不老不死なんじゃないの…。デビュー時と変わらんよ…》Xで、2025年に50歳を迎える女優、内田有紀の“変わらなさ”が話題になっている。「10月8日にテレビ朝日で、ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』の映画化である『劇場版ドクターX FINAL』（12月6日公開）の完成報告会見がおこなわれたんですが、そこでの内田さんの美貌に注目が集まっていました。現在、投入製品のCMにも出演しており、駅などの巨大告知ポ