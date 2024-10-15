セブンプレミアム ゴールドシリーズから待望の新商品が登場する。『セブンプレミアム ゴールド 江戸清 金の肉まん ふかひれ入り』が、2024年10月14日（月）から全国のイトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨーク、イズミの約550店舗で順次発売される。この商品は、老舗の中華まん専門店「江戸清」との共同開発により、素材選びや味付けにこだわり抜いた結果、4年の歳月をかけて完成した一品。江戸清は明治27年に横浜中華街で創業し