10月13日、愛知県のAICHI SKY EXPO（愛知県国際展示場）で開催された音楽フェス「WIRED MUSIC FESTIVAL’24」に、人気アイドルグループのNumber_iが出演。だが、一部ファンによるマナーが波紋を呼んでいる。「日本から世界へ」をコンセプトに、’15年からスタートした同フェス。過去にはアメリカの人気ラッパー・Wiz Khalifa （37）が2度来日するなど、国内外で活躍するヒップホップアーティストが多数出演することでも知られてい