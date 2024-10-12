日本代表の森保一監督が10月12日、日本原水爆被害者団体協議会へのノーベル平和賞授与に関してコメントを発表した。11日に今年のノーベル平和賞が発表され、日本原水爆被害者団体協議会が受賞。長崎県長崎市出身の森保一監督は日本サッカー協会を通じて、以下のように思いを発信した。【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介。２選手に７点の高評価。MOMは攻守に躍動したMF「今回のノーベ