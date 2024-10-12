元ジャングルポケットの斉藤慎二の性加害騒動は、芸能界に大きな波紋を呼んでいる。その中で、お笑い芸人のサンシャイン池崎に炎上が“飛び火”してしまった。「池崎さんは自身のXで《実は仕事欲しさで誘惑して来て行為に至ったけど、後で仕事に繋がらない事が解り悔しいから訴えた的な流れじゃないの？》と斉藤容疑者を擁護するかのような書き込みをリポストしたのです。10月9日に自身のYouTubeチャンネルで《手が滑ったのか