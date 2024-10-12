《普通にモデルさんかと思った》【写真】阿部詩、モデル顔負けの“別人級”メイク姿《綺麗でかわいい！柔道着とのギャップがいい！》イタリアのファッションブランド、Max Mara（マックスマーラ）が2024年秋冬ブランドキャンペーンを10月8日に発表した。初の日本撮影となった同キャンペーンビジュアルには、モデルのローラ、俳優・のん、柔道家・阿部詩が登場。その阿部のビジュアルに注目が集まっている。「誰か分からなかった