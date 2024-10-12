10月11日、インスタグラムを更新した女優の山本舞香。これまでの暗めの髪色から一変し、派手な金髪に変貌した姿を披露。ファンからは《超似合ってる！》《可愛すぎるんですけど》と称賛の声が上がる一方で、【写真】山本舞香、衝撃の金髪激変ショット《レディースの総長なんだよな》《なんか迷走してるような気がする》《ヤンキー感やばいな》《ヤンキー感が増したような……あまり良いイメチェンじゃないよね》といった意見も