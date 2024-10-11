東京じゃ庶民が暮らせなくなる？ひろゆき氏が地方移住を勧める理由livedoor ECHOES

東京じゃ庶民が暮らせなくなる？ひろゆき氏が地方移住を勧める理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ひろゆき氏が、日本の経済と少子化問題について深く考察した
  • 東京圏を伸ばすと普通に働いている人が暮らせなくなるのではと警鐘
  • 東京の高騰する地価が生活を圧迫している現状を批判し、地方移住を勧めた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ノーブラ系YouTuber ついにBAN
  2. 2. 解散した尼神インター 2人の現在
  3. 3. 斉藤慎二 徹底抗戦する方針か
  4. 4. 緊急入院...三上アナ急死の真相
  5. 5. 一生に一回? 関東でオーロラ観測
  6. 6. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  7. 7. ひろゆき氏「東京は地獄と化す」
  8. 8. 大谷にまさかの反旗 投稿が波紋
  9. 9. 筧美和子 熱愛報道の相手に言及
  10. 10. 斉藤におたけブチギレ? 納得理由
  1. 11. 横山裕「1日1食同じ物たべてる」
  2. 12. 松丸友紀 ラブラブ2ショット披露
  3. 13. Hiroの喫煙者嫌悪に「うるせぇ」
  4. 14. 菜七子引退 闇が深すぎる競馬界
  5. 15. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
  6. 16. 嫌すぎ 指原の同僚イジりに批判
  7. 17. ワクチン 中傷殺到し接種中止に
  8. 18. 消えた斉藤 懲役5年以上の可能性
  9. 19. 劇団員殺害 恋人の俳優自ら捜査
  10. 20. ひろゆき氏に法的措置 主張一転
  1. 1. 一生に一回? 関東でオーロラ観測
  2. 2. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  3. 3. ワクチン 中傷殺到し接種中止に
  4. 4. ヨーカドーネット宅配撤退し悲鳴
  5. 5. ナンパで韓国遠征 性行為盗撮か
  6. 6. ジーンズ返して EDWINの文言波紋
  7. 7. 進次郎氏が告発握り潰した 証言
  8. 8. 短パン穴からポロリ 校長に呆れ
  9. 9. 尻尾巻いて逃げた 石破氏に失望
  10. 10. 愛子さま公務 熱烈歓迎に笑顔
  1. 11. 割合解けない大学生が多い…愕然
  2. 12. 小麦粉 ダニが爆増する保管方法
  3. 13. 医療ミス 胃に人工肛門を造設か
  4. 14. 日本看護倫理学会 公式Xを全削除
  5. 15. 石破首相が野田代表を睨んだ瞬間
  6. 16. 死亡男性 鹿の角心臓刺さったか
  7. 17. 日本のノーベル平和賞 BBCも速報
  8. 18. 園児と交流 愛子さまの仕草感激
  9. 19. 36歳が…Xで休職者を公開侮辱
  10. 20. JR武蔵小杉駅前の商業施設で火事
  1. 1. ひろゆき氏名言 小学校で禁止令
  2. 2. 佳子さま 英語力の急成長に驚き
  3. 3. 愛子さま覚醒か 関係者驚きの声
  4. 4. ノーベル平和賞「日本被団協」に
  5. 5. 被団協「ほんとにうそみたい」
  6. 6. 杉田水脈氏ら3人 比例出馬を辞退
  7. 7. 元兵庫知事に身の危険? 不安の声
  8. 8. 広告に批判 Doveがまさかの回答
  9. 9. 杉田水脈議員 自民公認外される
  10. 10. 衆院選で「偽情報への対応」要請…総務…
  1. 11. 石破茂の当選で円高は良い兆し？ひろゆ…
  2. 12. 【詳報】「強制連行があったとするマグ…
  3. 13. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  4. 14. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  5. 15. ひろゆき氏 賠償金を支払いへ
  6. 16. 非公認の議員「いい加減にしろ」
  7. 17. 自民北海道連が大地と選挙協力、複数の…
  8. 18. 帝国ホテルでのライフハック物議
  9. 19. 知床岬基地局、計画断念を表明＝携帯向…
  10. 20. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  1. 1. 顔に多数の腫瘍 退店求められる
  2. 2. 世界最長寿の28歳が死去 早老症
  3. 3. ノーベル文学賞受賞者 会見なし?
  4. 4. 米で約4500tの肉回収 汚染の恐れ
  5. 5. 韓国が領空侵犯か 北が重大声明
  6. 6. 全身麻痺YouTuber涙の結婚 韓国
  7. 7. 米政権 トランプ氏勝利なら激変?
  8. 8. 海賊姿のジョニデ 闘病の子激励
  9. 9. 米にハリケーン上陸「大惨事」
  10. 10. 大義のため日本刀で隣人殺害 韓
  1. 11. 避難命令 犬を柱に繋ぎ置き去り
  2. 12. 27歳息子の遺体を2カ月自宅に 米
  3. 13. 米大物俳優 54歳差の恋人と破局
  4. 14. ウクライナ 露は核の脅しやめろ
  5. 15. ネス湖で謎の物体「寒気がした」
  6. 16. コアラの不思議な行動 豪で珍事
  7. 17. チップスの袋開けると丸ごとの芋
  8. 18. 韓江氏の本が有害図書? 再び注目
  9. 19. ロ軍死者11万人超 9月は最も多く
  10. 20. 尹氏 日本人拉致への関心に期待
  1. 1. ひろゆき氏「東京は地獄と化す」
  2. 2. 牛丼店の深夜料金 不満の声続出
  3. 3. イケメンに1000万円詐取され嗚咽
  4. 4. ローソン&ファミマ セブンと明暗
  5. 5. 早期退職3000万円 半年で大後悔
  6. 6. 「PS5」値上げ 客離れ進む懸念も
  7. 7. 大谷の真似 解説クビになった訳
  8. 8. 子が不登校に繋がる父親の共通点
  9. 9. セブン株が下落 決算の不振要因?
  10. 10. 寿命vs経済 真逆の日米幸せは
  1. 11. デニーズは誕生日だけ 貧困実態
  2. 12. 廃墟買って大改装 驚きの結果に
  3. 13. 世界ブランド価値 Apple12年首位
  4. 14. 大阪カジノ計画 裏ビジネス始動
  5. 15. ホンダ 初のEV専用工場が稼働
  6. 16. 日本人のなれ合い 将来に危機感
  7. 17. ファミマ アイスコーヒー値上げ
  8. 18. ゆうちょ顧客不正流用 155万人分
  9. 19. カシオ 攻撃受け情報漏えいか
  10. 20. 「お客様の声」店員に強烈な苦情
  1. 1. 変態鬼畜野郎 キモいカフェ社員
  2. 2. なぜか女性が好むおじさんの特徴
  3. 3. iPhone工場で働く台湾人拘束 中
  4. 4. 年額7000円越えの壁紙アプリ登場
  5. 5. ナンバープレート 政治観も監視
  6. 6. 感涙モノ ドラクエが帰ってくる
  7. 7. iPhone 16 Plus、手が小さくても問題な…
  8. 8. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正…
  9. 9. REALFORCEの小型テンキーレス版「REALF…
  10. 10. ついにYouTubeの「広告スキップボタン…
  1. 11. Netflixが月額料金を値上げ
  2. 12. YouTubeが「スキップボタンは削除して…
  3. 13. あらゆる面で発電できる「ペロブスカイ…
  4. 14. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電…
  5. 15. 「Your Daily Hero」がテーマ！Xiaomi…
  6. 16. JR東海、東海道新幹線に次世代架線を導…
  7. 17. ダイハツのトールワゴン「トール」＆ト…
  8. 18. 「#ワークマン女子」オープンへ
  9. 19. 「使わないスマホの機能」4選
  10. 20. 「これがメインでも全然ストリ&#12540;…
  1. 1. 大谷にまさかの反旗 投稿が波紋
  2. 2. 菜七子引退 闇が深すぎる競馬界
  3. 3. 天心 熱愛報道についてコメント
  4. 4. アロン 五輪のルーレット笑った
  5. 5. 大谷妻がかわいい 奥様会に反響
  6. 6. ド軍は勝利も…大谷の激怒を推測
  7. 7. 大谷と再契約できず エ軍の理由
  8. 8. バモー! 大谷歓喜のパドレス撃破
  9. 9. ド軍勝利 リーグ優勝決定S進出へ
  10. 10. 大谷が絶叫 かめはめ波ポーズも
  1. 11. 菜七子の虚偽申告 本当は通話か
  2. 12. 日本時間は? 米識者も異例の注目
  3. 13. JRA 藤田菜七子の引退を正式発表
  4. 14. 菜七子は再処分? 師匠の発言波紋
  5. 15. 新庄監督 朗希に200球投げさせる
  6. 16. 大谷 ダルから9打席連続アウトに
  7. 17. 大谷 山本由伸の取材乱入し絶賛
  8. 18. バレー高橋藍 人気旧ジャニ越え?
  9. 19. 親会社変われ 楽天OBが痛烈批判
  10. 20. 中東の笛に抗議 長すぎるAT激怒
  1. 1. 解散した尼神インター 2人の現在
  2. 2. 斉藤慎二 徹底抗戦する方針か
  3. 3. 緊急入院...三上アナ急死の真相
  4. 4. 斉藤におたけブチギレ? 納得理由
  5. 5. 筧美和子 熱愛報道の相手に言及
  6. 6. 松丸友紀 ラブラブ2ショット披露
  7. 7. 横山裕「1日1食同じ物たべてる」
  8. 8. Hiroの喫煙者嫌悪に「うるせぇ」
  9. 9. 嫌すぎ 指原の同僚イジりに批判
  10. 10. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
  1. 11. 消えた斉藤 懲役5年以上の可能性
  2. 12. ひろゆき氏に法的措置 主張一転
  3. 13. 赤西仁のMステ途中帰宅 非難殺到
  4. 14. 三上アナ葬儀 後輩アナが悲しみ
  5. 15. 事実です 柳葉語る「踊る」秘話
  6. 16. 一番面白かった月9 徹底討論
  7. 17. 人気漫画家が黒人差別? 謝罪へ
  8. 18. 広瀬アリス 激変釈明も心配の声
  9. 19. 沙也加さんファンが激怒した一言
  10. 20. アキ子に殴られ首めり込んだ芸人
  1. 1. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  2. 2. 家購入の直後 夫が妻をフル無視
  3. 3. 32歳10児の母 11人目の性別発表
  4. 4. ワークマンとUNIQLO シャツ比較
  5. 5. 夫が許せない「妻のNG行動」
  6. 6. 50代で12kg減 髪抜け爪ボロボロ
  7. 7. 新卒女子に惚れた上司 仰天発言
  8. 8. 女優の紙コップ欲しい 迷惑中年
  9. 9. 交際後に態度が変わる男性の心理
  10. 10. 夫に何を バツイチ姉と絶縁決意
  1. 11. 自称サバサバ女子が撃沈した一言
  2. 12. 男性から注目される趣味3選
  3. 13. お子様ランチに激怒 義父の結末
  4. 14. 超遅刻魔の親友 理由に信頼失う
  5. 15. 1000円オフのUNIQLO 脚長効果高
  6. 16. 「元カノの今」知った男性の後悔
  7. 17. FURFUR×HEINZ 初コラボ商品登場
  8. 18. 会った日にホテル 41歳の婚活
  9. 19. ママ友の欲しがり激化 背筋凍る
  10. 20. 浮気されて「男性不信」克服方法
x