ファミリーレストランでよく目にする猫型の配膳ロボット「ベラボット（BellaBot）」。それをこよなく愛する子どものために段ボールで作り上げた“手作りベラボット”がXで話題を呼んでいる。 【写真】驚異の手作りロボットの全体写真料理を置くトレー部分の再現度もエグい！ 話題の作品は、Xユーザーのボルドール（@Bol_Glasssurf）さんが4日、自身のXで公開したもの。「ベラボットが