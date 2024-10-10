皆さんは、スーパーなどで販売されているお寿司のパックというと、どんな形を思い浮かべるだろうか。おそらく多くの人が「長方形」とか「正方形」、あるいは「扇形」などをイメージすることだろう。しかしスーパーのお寿司というのは、意外とバリエーション豊かだ。こんな形のトレーで売られていることもあるらしい。こちらは、松江工業高等専門学校・情報工学科助教の村橋究理基（＠mkuriki_）さんが、2024年9月29日に投稿した写