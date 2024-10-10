¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¼÷»Ê¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¡×¤¹¤®¤¿·ï¡¡ÆóÅÙ¸«¤·¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë19Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¼÷»Ê¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÄ¹Êý·Á¡×¤È¤«¡ÖÀµÊý·Á¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÀð·Á¡×¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ª¼÷»Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤À¡£¤³¤ó¤Ê·Á¤Î¥È¥ì¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾¾¹¾¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¦¾ðÊó¹©³Ø²Ê½õ¶µ¤ÎÂ¼¶¶µæÍý´ð¡Ê¡÷mkuriki_¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯9·î29Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
¾¦ÉÊÃª¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾³Û¥·¡¼¥ë¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¤ª¼÷»Ê¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¤Ë¤®¤êò¿¡ÊËÌ¤ÎÂçÃÏ¡Ë¡×¡£¤½¤Î·Á¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È......¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡©
¤È¤¤¤¦¤«¤³¤ì......ËÌ³¤Æ»¤¸¤ã¤ó¡ª
¼÷»Ê¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤â¾®¥Í¥¿¤¬...
10·î2Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Â¼¶¶¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»·¿¤ª¼÷»Ê¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï9·î29Æü¤Î22»þº¢¡¢¾¾¹¾»ÔÆâ¤ÎË¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤ËËÌ³¤Æ»·¿¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ï±ß·Á¤äÊý·Á¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Ê£»¨¤ÊËÌ³¤Æ»¤Î·Á¤òåºÎï¤ËÌÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂ¼¶¶¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢Â¼¶¶¤µ¤ó¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»·¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤ª¼÷»Ê¤ò¹ØÆþ¡£
Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅÏÅç¡¢È¡´Û¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥«¤Î»É¿È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¼÷»Ê¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Â¼¶¶¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç
¡Ö¤³¤¦¸«¤ë¤È¡¢²Öºé¤Ë¥«¥Ë¡¢½½¾¡Àî¤«¤éÊ¿¼è¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¤¥¯¥é¡¢¥µ¥í¥Þ¤ä±îÊ§¤Î¥Û¥¿¥Æ¡¢»¥ËÚ¤ËÍ¢Æþ¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¾ì½ê¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤â¡Ö¾®¥Í¥¿¡×¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤ª¸«¤»¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¼÷»Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï19Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¿Í¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤ÍÆ´ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤Î¿è¤Ê¿´°Õµ¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»·¿¤ÎÊÛÅöÍÆ´ï¤Ïº´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¿©ÉÊÍÆ´ï¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ë¥·¥¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬À½Â¤¤·¡¢°Õ¾¢ÅÐÏ¿¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖËÌ¤ÎÂçÃÏ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¹õ¡¦¥Ñ¡¼¥ë¥°¥ê¡¼¥ó¡¦Çò¼§¤Î3¿§Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶å½£»³ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¶å½£·¿¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÍÑÅÓÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ¯µû¡×¡ÖÁÚºÚ¡×¡Ö¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¡Ö¼÷»Ê¡×¡ÖÍÎ²Û»Ò¡×¡ÖÀºÆù¡×¤ÎµºÜ¤¬¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ò¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©