「光るカメ」出現！ どんな意味？クルマのメーターには、クルマの状態や異常を知らせるための警告灯が存在します。そのなかのひとつに、「黄色いカメ」のようなマークの警告灯があります。可愛らしいシルエットをしていますが、これが表示された場合、クルマに何が起きているのでしょう。「メーターにカメ!?」（画像はイメージです）黄色いカメの表示は、「出力制限表示灯」と呼ばれています。【画像】「えっ…！」これが