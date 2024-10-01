株式会社サンリオの人気キャラクター、ハローキティの誕生50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展–わたしが変わるとキティも変わる–」が、2024年11月1日（金）から2025年2月24日（月・休）まで、東京国立博物館表慶館（上野公園）で開催されることが発表された。この展覧会では、ハローキティのユニークさを紐解くために、史上最大量のグッズ展示やオリジナル映像、アーティストとのコラボ作品などが登場する。本展で