［J2第33節いわきFC 0-0 栃木SC、9月29日福島・ハワイアンズスタジアムいわき］チーム初のJ1昇格プレーオフ（PO）進出を目指すいわきにとって手痛いスコアレスドローとなった。ゲームは前半から栃木の素早いプレスからカウンターで押し込まれ、ロングスローやセットプレーから被シュート9本を受けた。後半はいわきが主導権を握るシーンもあったが、先制点は遠かった。得点王争いの谷村に指揮官がかけた言葉とは「自分が決めれ