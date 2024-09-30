インド、テランガナ州カマレディ地区で先月初め、動画の撮影をしていた20歳の男性が死亡する事故が発生した。男性は動画をSNSに投稿する目的で、猛毒を持つコブラを口にくわえていたとみられている。印ネットメディア『Hindustan Times』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】亡くなったのはシバラジさん（Shivaraj、20）で、父親が撮影していたという48秒の動画では、道路の真ん中に立ち、コブラ