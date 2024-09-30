ベッキー9月29日、元「NEWS」の手越祐也が、バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系、以下『イッテQ』）に復帰することが発表された。この日、流れた予告映像で、内村光良と宮川大輔がお祭り企画に参加することを説明。そして、宮川が手持ち網で、歩いている手越を捕まえる様子が映し出されたのだ。「手越さんは2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言下に、外出や飲み会を開催したと