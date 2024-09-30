2024年11月29日（金）公開予定のCGアニメーション完全新作映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』の予告編とメインビジュアルが公開された。あわせて相葉雅紀大塚明夫のアフレコ写真も到着した。＞＞＞『モルカー ザ・ムービー』相葉雅紀大塚明夫のアフレコ写真などを見る（画像5点）モルモットが車になった世界で「モルカー」たちが繰り広げる癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクションありのストップモー