KinKiKids・堂本光一週刊女性PRIME

堂本光一に愛犬の死について質問か 女性リポーターが炎上し批判殺到

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 堂本光一のミュージカルでの囲み取材について週刊女性PRIMEが報じた
  • 芸能レポーターの駒井千佳子氏が堂本の愛犬の死について質問したという
  • 回答拒否する堂本に「またいつか聞かせてください」と返し、批判殺到だそう
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