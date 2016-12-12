芸能リポーター
芸能レポーターの駒井千佳子氏が堂本の愛犬の死について質問したという
週刊女性PRIME
矢沢永吉は友人らにだまされて35億円の借金を背負うも、完済したという
女性自身
6日の番組で、会見中に井ノ原快彦の発言に「拍手」をしたと認めた
スポーツ報知
ベテランの域に入ってから現場に顔を見せる回数が減ったと民放関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
ジャニーズから言われてでなく、テレビ局側が忖度して報じていないと発言
Kinki Kidsの堂本光一は「クールに見えますが、実はおちゃめさん」だそう
「『そんなにやらなくてもいいんじゃない？』と思っています」と駒井氏
トピックニュース
どちらも女性に人気が高い「T」と「N」は犬猿の仲だという
芸能レポーターの駒井千佳子氏が、Twitterのあり方に持論を展開した
駒井千佳子氏との関係がよくなかった加藤だが、謝罪しあって仲直りしたそう
議員が像設置の募金を開始した問題に「絶対許せない」と声を荒らげた駒井氏
最後の最後まで希望を持ち、SMAPに「解散」という言葉を使いたくないという
「覚えてもらったら、すごい距離が近い」とし、1位は「木村拓哉」だった
ABEMA TIMES
一部報道では「ものものしい空気」「ピリピリしていた」と書かれてると指摘