災害時など緊急の際に、「乾電池が足りず懐中電灯がつけられない」ということも考えられます。東洋アルミエコーの公式インスタグラムアカウント（@toyalekco_official）によると、そんな時には「アルミホイル」で乾電池の代用ができるのだそう。身近にあるもので試せるライフハックに、注目が集まっています。【画像】非常時の乾電池が足りないとき…アルミホイルが代用できます乾電池が1本足りない時、アルミホイルを折り