2024年9月24日(火)に「飲むカントリーマアム バニラ」と「飲むカントリーマアム ココア」が登場しました。どちらもカントリーマアムの味を再現しているとのことなので、本物のカントリーマアムと食べ比べて再現度を確かめてみました。【注目商品】人気のお菓子「カントリーマアム」が飲料に！？｜ローソン公式サイトhttps://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1491551_4659.html「飲むカントリーマアム バニラ」のパッケージはこ