最終回で優勝した「ミスター東大王」こと伊沢拓司9月18日、クイズ番組『東大王』（TBS系）の「最終回SP」が放送された。2017年4月から放送され「東大生タレントブーム」を巻き起こした名物番組が、その歴史に幕を下ろした。最終回にはこの番組から売れっ子タレントになった伊沢拓司をはじめ、水上颯、鶴崎修功ら“レジェンドメンバー”や、現役メンバーなど12人が出演。最終回にふさわしい超難問の数々で大いに盛り上がった。