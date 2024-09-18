KINTOが展開するサブスクリプションサービス、KINTO Unlimitedに設定するプリウスＵグレードを新規に契約した人を対象に、「アップグレード」アイテム購入費用を最大8万円分サポートする期間限定のキャンペーンを2024年11月30日まで実施している。 【画像】KINTO Unlimitedの先進性を感じられるキャンペーン このキャンペーンは、現行プリウスのKINTO専用であるＵグレード