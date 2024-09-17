恋愛・婚活アドバイザーのこめだゆきです。これまで3500名以上の女性をサポートしてきました。かつてはネガティブで彼への依存が激しい「ブス彼女」だった筆者。自分と向き合うことで「人は変われる」を自ら体感してきた経験から、誰も教えてくれない「幸せな結婚を叶えるために重要なこと」を、相談事例を通してお伝えします。紗由美さん（仮名・35歳）は、絶賛婚活中。35歳のうちに結婚したいと思い、結婚相談所でも活動を