ダイハツのコンパクトミニバン「セニアADS」とはダイハツインドネシア法人は、2024年7月18日から22日までインドネシアで開催された、「インドネシア国際オートショー」にて、「セニア」の新たなスポーティ仕様「セニアADS」を出品しました。このクルマについて、日本国内でも様々な反響があります。こんなコンパクトミニバン良すぎる！ ダイハツ新型「セニア ADS」【画像】超カッコイイ！ ダイハツ新型「”コンパクト”ミニ