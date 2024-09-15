中田敦彦オリエンタルラジオの中田敦彦とタレントの福田萌夫妻の、子どもに対する“教育方針”が、一部のネット掲示板上で波紋を呼んでいる。中田は、2012年に福田と結婚。2020年末に、相方の藤森慎吾とともに吉本興業を退所し、2021年3月よりシンガポールへ移住。現在はYouTubeチャンネル「中田敦彦のYouTube大学」のほか、オンラインサロン運営などネットを中心に活躍中だ。中田と福田の間には3人の子どもがいるが、現在、