「俺、食べない。タバコ吸ってきていい？」「いらない。俺、ちょっとタバコ吸ってくる」【写真】「職業は関係ない」森田剛が真剣交際していた元人気セクシー女優9月7日放送の『メシドラ兼近＆真之介のグルメドライブ』（日本テレビ系）に出演した、元V6・森田剛の言動が炎上している。グルメ番組にも関わらず、旅先でEXIT・兼近大樹と満島真之介から勧められた料理をことごとく拒否。挙げ句の果てに「お前（満島）が食ってる